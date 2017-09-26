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Житель Ленобласти после смерти жены год насиловал 8-летнюю дочь
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    Житель Ленобласти после смерти жены год насиловал 8-летнюю дочь

    10:03  26 Сентября 2017
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    Житель Ленобласти после смерти жены год насиловал 8-летнюю дочь

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Житель Ленинградской области после смерти жены совершал насильственные действия в отношении дочери.

    Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, 25 сентября в полицию поступил рапорт от инспектора по делам несовершеннолетних. Отмечалось, что мужчина, проживающий в своей квартире городе Волхове, потерял в 2016 году свою жену 1976 года рождения. После смерти супруги мужчина надругался над своей несовершеннолетней дочерью 2008 года рождения.

    Полиция выясняет детали преступления. Идет расследование. 

    Ранее сообщалось, что педофил совратил 15-летнюю девочку на берегу карьера под Петербургом. 

    Житель Ленобласти после смерти жены год насиловал 8-летнюю дочь

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    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #изнасилование #педофил #насилие
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