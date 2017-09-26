Гражданин Узбекистана попытался надругаться над 85-летней бабушкой в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Гражданин Узбекистана попытался надругаться над 85-летней пенсионеркой в Ленобласти.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в поселке Ульяновка 24 сентября. Злоумышленник попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении престарелой женщины, атаковав ее у дома 21 по улице Кирпичная. В настоящее время 39-летний мужчина задержан. Он полностью изобличен в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3, ст.132 ч.1 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст.91 УПК РФ.

