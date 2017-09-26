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Сгоревший обмотанный проволокой труп нашли в лесу в Ленобласти
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    Сгоревший обмотанный проволокой труп нашли в лесу в Ленобласти

    10:02  26 Сентября 2017  /обновлено: 10:03  26 Сентября 2017
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    Сгоревший обмотанный проволокой труп нашли в лесу в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Обгоревшее тело неизвестного мужчины нашли в 30 метрах от трассы Петродворец — Кейкино в Ломоносовском районе Ленобласти.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибший лежал в 2,5 км от автозаправки между деревнями Копорье и Глобицы, где его утром 25 сентября нашел местный житель. На теле мужчины обнаружены признаки насильственной смерти — три раны на груди, ноги связаны проволокой, вокруг шеи также намотана проволока. На вид погибшему было 25–30 лет.

    По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве ч.1 ст.105 УК РФ. В рамках расследования правоохранители опросили возможных свидетелей преступления. Один из водителей, проезжавших по трассе в ночь на понедельник, рассказал, что увидел на месте убийства костер. Он решил, что огонь могли развести охотники, поэтому уехал, однако неподалеку от места происшествия увидел автомобиль, который, предположительно, мог принадлежать преступникам. О мужчине, который купил канистру с бензином и зажигалку на ближайшей АЗС, рассказала также сотрудница заправки.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #ленобласть #убийство #тело #труп
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