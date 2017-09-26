Шестнадцать отелей в Петербурге «заминировали» из США и Канады

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 сентября. В понедельник в Петербурге были эвакуированы 16 отелей, которые были «заминированы» телефонными террористами. Как сообщают источники в правоохранительных органах, звонки с сообщениями о взрывных устройствах поступали с номеров IP-телефонии, зарегистрированных в Соединенных Штатах и Канаде.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, звонки в понедельник поступали в короткий период с 21.29 по 22.19. Практически все отели, в которые поступали звонки с сообщениями о минировании, расположены в центре города: география включает в себя Невский проспект, соседние с ним Гончарную и Итальянскую улицы, расположенные поблизости отели на Воронежской, Социалистической и Лиговском проспекте, а также ряд других отелей в самом центре города.

Звонки во всех случаях поступали в администрацию или приемные отелей, а эвакуация проводилась по инициативе администрации гостиниц.