Педофил совратил 15-летнюю девочку на берегу карьера под Петербургом

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Мужчина совратил несовершеннолетнюю на берегу карьера под Петербургом.

Как стало известно, с 3 по 5 июля в городе Колпино в 3 километрах от дома №49 корп.2 по Вознесенскому шоссе на берегу песчаного карьера неизвестный совершал половое сношение и развратные действия в отношении несовершеннолетней 2002 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого 1986 г. р., который был изобличен в преступлении. Против него возбуждено уголовное дело.