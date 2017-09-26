Покрытый глиной труп выловили в Неве

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Санкт-Петербург, 26 сентября. В Северной столице был найден труп неизвестного человека. Его извлекли из воды на одной из набережных города.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, утром в понедельник в одно из отделений полиции поступило сообщение о том, что в воде на Пироговской набережной обнаружен труп. Тело неизвестного мужчины, покрытое слоем глины, извлекли на берег. Сейчас сотрудники правоохранительных органов восстанавливают картину происшедшего и устанавливают личность человека.

Ранее сообщалось, что под Петербургом пьяная женщина зарезала ножом своего мужа.