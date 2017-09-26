Неизвестный пытался изнасиловать библиотекаря под Петербургом

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Неизвестный под Петербургом пытался изнасиловать работника библиотеки.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье сообщалось о покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в поселке Понтонный в отношении женщины 1961 года рождения.

Известно, что пострадавшая работает в библиотеке имени Лермонтова.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1970 года рождения.

Злоумышленник сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.