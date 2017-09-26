Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом
Происшествия
Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом

    9:01  26 Сентября 2017
    32

    Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Пьяная женщина во время внезапного конфликта изрезала своего супруга ножом.

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 18.00 в Колпино в своей квартире, расположенной по улице Пролетарской Прохорова, женщина 1991 года рождения во время внезапной ссоры, которая возникла после распития алкоголя, ударила ножом своего мужа 1985 года рождения. 

    Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом

    В результате пострадавшего с множественными колото-резанными ранениями груди и конечностей доставили в медицинское учреждение.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #алкоголь #нож #петербург #полиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101548

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29332

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42621

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22465

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8670
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        879
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        240
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1024
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        6664