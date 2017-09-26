Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Пьяная женщина во время внезапного конфликта изрезала своего супруга ножом.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 18.00 в Колпино в своей квартире, расположенной по улице Пролетарской Прохорова, женщина 1991 года рождения во время внезапной ссоры, которая возникла после распития алкоголя, ударила ножом своего мужа 1985 года рождения.

В результате пострадавшего с множественными колото-резанными ранениями груди и конечностей доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.