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Европейский университет официально попросили освободить особняк Кушелева-Безбородко
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    Европейский университет официально попросили освободить особняк Кушелева-Безбородко

    1:05  26 Сентября 2017
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    Европейский университет официально попросили освободить особняк Кушелева-Безбородко

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Европейский университет в Санкт-Петербург получил официальное предписание с требованием покинуть особняк Кушелева-Безбородко до 10 октября. Как гласит текст предписания, университет занимает здание незаконно.

    Документ подписан начальником управления контроля использования имущества центральных районов Санкт-Петербурга Ю. Н. Хомяковой.

    Отмечается, что здание особняка не будет освобождено в указанный срок, то городские власти проведут «работы по пресечению незаконного использования объекта». Все расходы, связанные с демонтажом, вывозом и хранением имущества университета, будут возмещены за счет вуза, пишет «Газета.ru».

    Европейский университет располагается в этом особняке более 23 лет. В 2016 году договор аренды был расторгнут Смольным в одностороннем порядке. Последовавшая серия судебных разбирательств подтвердила правомерность действий городской администрации.

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    Автор: Антон Зарубин
    #санкт-петербург #европейский университет
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