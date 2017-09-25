Иномарка сгорела на КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 сентября. На внутренней стороне кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Volvo. Об этом сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД у съезда на Софийскую улицу. По неустановленным причинам автомобиль вспыхнул во время движения. Водитель покинул салон автомобиля, после чего проезжавшие мимо водители пришли на помощь с огнетушителями, однако возгорание им потушить не удалось. Позднее на место прибыл пожарно-спасательный расчет, который быстро потушил автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.