Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»
Общество
Петербургская полиция ищет коллекторов, угрожавших убить пенсионерку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербургская полиция ищет коллекторов, угрожавших убить пенсионерку

    21:58  25 Сентября 2017
    59

    Петербургская полиция ищет коллекторов, угрожавших убить пенсионерку

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против коллекторской фирмы, чьи сотрудники угрожали убийством пожилой женщине и ее родственникам.

    Как рассказала сама пострадавшая, коллекторы на протяжении недели отправляли ей SMS, угрожая физической расправой, если она не вернет пени на несколько десятков тысяч за взятый ею кредит. Полиция возбудила дело по статье «Угроза убийством».   

    Петербургская полиция ищет коллекторов, угрожавших убить пенсионерку

    «В настоящее время материалы уголовного дела переданы в следственные органы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — сообщает УМВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #убийство #петербург #коллекторы #полиция #угроза #пенсионерка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101200

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29319

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42571

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22359

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8640
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        655
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        4475
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        3973
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1213