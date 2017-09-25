Петербургская полиция ищет коллекторов, угрожавших убить пенсионерку

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против коллекторской фирмы, чьи сотрудники угрожали убийством пожилой женщине и ее родственникам.

Как рассказала сама пострадавшая, коллекторы на протяжении недели отправляли ей SMS, угрожая физической расправой, если она не вернет пени на несколько десятков тысяч за взятый ею кредит. Полиция возбудила дело по статье «Угроза убийством».