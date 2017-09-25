Дефицит бюджета Петербурга в 2018 году сократится на 20 млрд рублей

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Дефицит бюджета Петербурга в 2018 году сократится почти на 20 млрд рублей и составит 48,9 млрд рублей, что составляет 10% от доходов. Такие данные в понедельник предоставил председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников.

«В проекте бюджета на 2018 год заложено снижение дефицита в связи с общим федеральным требованием с 15 до 10%. Дефицит составит 48,9 млрд рублей при доходах на уровне 538,6 млрд рублей и расходах в размере 587,5 млрд рублей», — отметил он.

Самими большими статьями расхода оказались образование — 131, 8 млрд рублей (22% расходов), транспорт — 120,7 млрд рублей (21%) и здравоохранение — 91,7 млрд рублей (16%).