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Экономика
Производство легковых машин в Петербурге выросло на 27%
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    Производство легковых машин в Петербурге выросло на 27%

    19:54  25 Сентября 2017
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    Производство легковых машин в Петербурге выросло на 27%

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Петербургские сборочные заводы Hyundai, Nissan и Toyota в январе — августе увеличили производство на 27% — до 221,8 тыс. автомобилей. Такие данные приводят аналитики «Auto-Dealer-СПб».

    Производство легковых машин в Петербурге выросло на 27%

    Только в марте с конвейера было выпущено 31,7 тыс. машин. Вторым месяцем по темпам производства оказался август, когда было собрано 30,6 тыс. машин. Эксперты ожидают, что по итогам года объем производства легковых автомобилей в Петербурге вырастет на 30%, причем в следующем году положительная динамика может сохраниться.   

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    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #машины #рост #производство
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