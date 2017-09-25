Застрявшая тележка привела к закрытию станции метро «Маяковская» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Станцию «Маяковская» зеленой ветки петербургского метрополитена закрыли на вход из-за застрявшей на эскалаторе тележки.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, станция была закрыта семь минут, поезда следователи через «Маяковскую» без остановок. При этом в метрополитене отметили, что связанная с переходом станция «Площадь Восстания» работала в штатном режиме. В 16.13 «Маяковская» вновь начала работать на вход и выход.

Ранее сообщалось о том, что станция метро «Проспект Ветеранов» была закрыта из-за подозрительного предмета.