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Застрявшая тележка привела к закрытию станции метро «Маяковская» в Петербурге
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    Застрявшая тележка привела к закрытию станции метро «Маяковская» в Петербурге

    19:38  25 Сентября 2017
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    Застрявшая тележка привела к закрытию станции метро «Маяковская» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Станцию «Маяковская» зеленой ветки петербургского метрополитена закрыли на вход из-за застрявшей на эскалаторе тележки.

    Застрявшая тележка привела к закрытию станции метро «Маяковская» в Петербурге

    Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, станция была закрыта семь минут, поезда следователи через «Маяковскую» без остановок. При этом в метрополитене отметили, что связанная с переходом станция «Площадь Восстания» работала в штатном режиме. В 16.13 «Маяковская» вновь начала работать на вход и выход.

    Ранее сообщалось о том, что станция метро «Проспект Ветеранов» была закрыта из-за подозрительного предмета.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #метро #эскалатор #маяковская #закрытие #тележка
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