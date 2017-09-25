Власти Петербурга нашли способ не повышать цены на проезд в 2018 году

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Петербургские власти компенсируют транспортным предприятиям около 38 миллиардов рублей из городского бюджета в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников.

«В проекте бюджета мы увидим рост субсидий транспортным предприятиям почти на 10 миллиардов рублей», — отметил он.

Данная мера позволит избежать повышения тарифов на общественный транспорт в следующем году.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, власти Ямала приостановили прием документов от чиновников, планировавших получить субсидии на жилье.