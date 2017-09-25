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Общество
Lucky Air запускает прямые рейсы из Петербурга в Китай
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    Lucky Air запускает прямые рейсы из Петербурга в Китай

    18:03  25 Сентября 2017
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    Lucky Air запускает прямые рейсы из Петербурга в Китай

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Китайская авиакомпания Lucky Air запускает регулярные рейсы из Петербурга в городе Куньмин и Чэнду в провинциях Юньнань и Сычуань, сообщает управляющая аэропортом «Пулково» компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

    Ожидается, что рейсы по всем направлениям будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Airbus A330-300. Перелеты стартуют в конце октября. Lucky Air станет четвертой компанией, выполняющей регулярные авиаперелеты в Санкт-Петербург.

    Lucky Air запускает прямые рейсы из Петербурга в Китай

    Компания Lucky Air является дочерней организацией китайской NHA Group.

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #пулково #lucky air
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