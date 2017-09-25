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Общество
Петербуржцы в октябре смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса
Общество
Петербуржцы в октябре смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса
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    Петербуржцы в октябре смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса

    17:42  25 Сентября 2017
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    Петербуржцы в октябре смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Жители Петербурга в октябре при ясной погоде смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса. Об этом в понедельник сообщил представитель петербургского планетария.

    Петербуржцы в октябре смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса

    Увидеть «танец» трех планет можно будет невооруженным глазом 5 и 18 октября. Сперва произойдет сближение Марса и Венеры, а затем на небосводе появится  Меркурий. При этом, как отмечают астрономы, самой заметной планетой станет Венера, которая является ярчайшим небесным телом после Солнца и Луны.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #марс #октябрь #венера #меркурий #планеты #сближение
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