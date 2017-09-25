Петербуржцы в октябре смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Жители Петербурга в октябре при ясной погоде смогут увидеть сближение Меркурия, Венеры и Марса. Об этом в понедельник сообщил представитель петербургского планетария.

Увидеть «танец» трех планет можно будет невооруженным глазом 5 и 18 октября. Сперва произойдет сближение Марса и Венеры, а затем на небосводе появится Меркурий. При этом, как отмечают астрономы, самой заметной планетой станет Венера, которая является ярчайшим небесным телом после Солнца и Луны.