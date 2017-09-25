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Кронштадт, 25 сентября. В Кронштадте появится новое шоссе, которое продублирует главную магистраль города и поможет разгрузить дороги при проведении крупных праздников, вроде Дня ВМФ. Об этом заявил в понедельник глава Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

Работы по проектированию нового шоссе, которое названо Цитадельским, начнутся в 2018 году. Власти Кронштадта также планируют в текущем году отремонтировать Кронштадтское шоссе.

Напомним, что День ВМФ РФ ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля. Большой наплыв зрителей в этот день нередко приводит к образованию транспортного коллапса.