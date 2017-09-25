Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом
Общество
В Кронштадте появится новое шоссе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Кронштадте появится новое шоссе

    17:29  25 Сентября 2017
    52

    В Кронштадте появится новое шоссе

    Кронштадт, 25 сентября. В Кронштадте появится новое шоссе, которое продублирует главную магистраль города и поможет разгрузить дороги при проведении крупных праздников, вроде Дня ВМФ. Об этом заявил в понедельник глава Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

    Работы по проектированию нового шоссе, которое названо Цитадельским,  начнутся в 2018 году. Власти Кронштадта также планируют в текущем году отремонтировать Кронштадтское шоссе.

    Напомним, что День ВМФ РФ ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля. Большой наплыв зрителей в этот день нередко приводит к образованию транспортного коллапса.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #пробки #кронштадт #строительство #шоссе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100816

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29307

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42530

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22264

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8617
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        33
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        1003
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        2945
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1084