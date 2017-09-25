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Петербуржец изрезал «розочкой» двух пьяных подростков за громкую музыку
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    Петербуржец изрезал «розочкой» двух пьяных подростков за громкую музыку

    15:45  25 Сентября 2017
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    Петербуржец изрезал «розочкой» двух пьяных подростков за громкую музыку
    Санкт-Петербург, 25 сентября. Петербуржец с кольцом ухе порезал «розочкой» двух нетрезвых подростков . Инцидент произошел накануне вечером в сквере на проспекте Испытателей.

    По данным источника в правоохранительных органах, 17-летние приятели отдыхали в сквере в компании двух девушек 15 и 16 лет. Молодые люди распивали спиртное, громко слушали музыку и при этом кричали. Проходивший мимо седоволосый мужчина с кольцом в ухе сделал им замечание, но юноши ответили ему грубостью, тогда прохожий, несмотря на то, что по скверу гулял с дамой , разбил стеклянную бутылку и порезал обидчиков «розочкой».

    Как уточняет «Комсомольская правда в Петербурге», пострадавшие были доставлены  в Детскую больницу №5. У одного них медики диагностировали резаную рану шеи, а у второго - резаная рана подбородочной области и ушиб левой кисти. 

    Помимо резаных ран врачи выявили у подростков алкогольное опьянения в стадии отравления.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #алкоголь #нападение #петербург #полиция #преступление #подростки #сквер #бутылка #розочка
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