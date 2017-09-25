Смольный запретит торговлю возле метро

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Власти Петербурга планируют запретить любую торговлю возле входа в метрополитен. Правительство города уже подготовило соответствующие поправки.

Документ запрещает строительство киосков и прочих торговых точек ближе 100 метров от входа в метро. Петербургские чиновники объясняют необходимость подобного шага соображениями антитеррористической безопасности.

Отметим, что на сегодняшний день торговля разрешена в 50 метрах от входа в метро. Это касается газетных киосков, цветочных лавок, пунктов продажи билетов и информационных точек, пишет «Комсомольская правда — Петербург».