Петербург занял первое место по наркопреступности в России

Санкт-Петербург, 25 сентября. Санкт-Петербург оказался на первом месте в России по числу преступлений, связанных с наркотиками. В Северной столице за первые шесть месяцев этого года было совершено 105 тысяч наркопреступлений.

Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в городе на Неве составила 27,1%. На втором месте располагается Чеченская Республика (20,5%), замыкают тройку ХМАО — Югра и Карачаево-Черкесская Республика (по 16,7%).

Культурная столица обогнала российские регионы и по числу других преступлений, совершенных в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество подобных преступлений в городе увеличилось аж на 465%.