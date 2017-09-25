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Петербург занял первое место по наркопреступности в России
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    Петербург занял первое место по наркопреступности в России

    13:47  25 Сентября 2017
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    Петербург возглавил рейтинг российских регионов по наркопреступлениям

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Санкт-Петербург оказался на первом месте в России по числу преступлений, связанных с наркотиками. В Северной столице за первые шесть месяцев этого года было совершено 105 тысяч наркопреступлений. 

    Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в городе на Неве составила 27,1%. На втором месте располагается Чеченская Республика (20,5%), замыкают тройку ХМАО — Югра и Карачаево-Черкесская Республика (по 16,7%).

    Культурная столица обогнала российские регионы и по числу других преступлений, совершенных в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество подобных преступлений в городе увеличилось аж на 465%.

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    Автор: Борис Любимов
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