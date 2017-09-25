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Сотни человек были эвакуированы из-за пожара в школе Петергофа
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    Сотни человек были эвакуированы из-за пожара в школе Петергофа

    13:19  25 Сентября 2017
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    Сотни человек были эвакуированы из-за пожара в школе Петергофа

    Санкт-Петербург, 25 сентября. 900 человек были эвакуированы из-за пожара в школе в Петергофе, сообщили в региональном управлении МЧС России.

    Инцидент произошел в петергофской школе № 567. По словам спасателей, источник пожара находился на третьем этаже здания. Там расположен неэксплуатируемый кабинет музыки.

    После возгорания из здания были эвакуированы 900 человек. К ликвидации пожара были подключены 6 единиц техники и 36 человек. Открытое возгорание уже ликвидировано, передает «Ридус». Сообщений о пострадавших во время пожара на данный момент нет, констатировали представители МЧС.

    Сотни человек были эвакуированы из-за пожара в школе Петергофа

    Ранее сообщалось, что 13 пожарных тушили гараж в Мурманске.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #пожар #школа #петергоф
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