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Происшествия
Двух пешеходов сбили на «зебре» на юге Петербурга
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    Двух пешеходов сбили на «зебре» на юге Петербурга

    10:34  25 Сентября 2017
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    Двух пешеходов сбили на «зебре» на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Два пешехода пострадали, сбитые проезжавшим автомобилем прямо на пешеходном переходе на проспекте Стачек в Петербурге. По словам очевидцев, мужчины получили серьезные травмы.

    ДТП произошло около 7.30 утра — на опасном перекрестке около торгового центра «Континент» мужчины попытались перейти дорогу по пешеходному переходу.

    «В 7.40 проезжали, один пострадавший сидит, встать не может (зачем даже пытаться в его ситуации, наверное, от шока), второй лежит, не двигается. Надеюсь, что не смертельный случай. Находятся оба прямо на пешеходном переходе», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» слова очевидцев.

    Двух пешеходов сбили на «зебре» на юге Петербурга

    Местным жителям данный переход на проспекте Стачек известен как очень опасное место, где неоднократно происходили опасные ДТП с участием пешеходов.

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    Автор: Валентин Меликов
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