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В канаве в Ленобласти найден труп избитого мужчины в трусах и одном носке
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    В канаве в Ленобласти найден труп избитого мужчины в трусах и одном носке

    10:00  25 Сентября 2017
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    В канаве в Ленобласти найден труп избитого мужчины в трусах и одном носке

    Санкт-Петербург, 25 сентября. В субботу утром в полицию Всеволожского района обратилась женщина, сообщившая об обнаружении трупа мужчины в районе СНТ «Грузино».

    Как стало известно ФАН, полиции уже удалось установить личность жертвы. Это 57-летний, ранее не судимый уроженец Дагестана, постоянно проживающий в Санкт-Петербурге. Тело мужчины было найдено в канаве, на нем были только трусы и один носок. Неподалеку полицейские обнаружили остальную одежду — штаны, куртку, обувь.

    Подробности происшествия предстоит выяснить полиции.

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    Автор: Алексей Громов
    #ленобласть #труп #всеволожский район
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