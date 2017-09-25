В канаве в Ленобласти найден труп избитого мужчины в трусах и одном носке

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Санкт-Петербург, 25 сентября. В субботу утром в полицию Всеволожского района обратилась женщина, сообщившая об обнаружении трупа мужчины в районе СНТ «Грузино».

Как стало известно ФАН, полиции уже удалось установить личность жертвы. Это 57-летний, ранее не судимый уроженец Дагестана, постоянно проживающий в Санкт-Петербурге. Тело мужчины было найдено в канаве, на нем были только трусы и один носок. Неподалеку полицейские обнаружили остальную одежду — штаны, куртку, обувь.

Подробности происшествия предстоит выяснить полиции.