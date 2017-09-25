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Труп женщины нашли на перекрестке под Петербургом
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    Труп женщины нашли на перекрестке под Петербургом

    10:00  25 Сентября 2017
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    Труп женщины нашли на перекрестке под Петербургом

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Труп женщины нашли на перекрестке Курортной и Пляжной улиц под Петербургом. 

    По информации Федерального агентства новостей, в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке Курортной и Пляжной улиц найден труп неизвестной женщины. 

    На место прибыли экстренные службы, которые нашли тело женщины.

    В настоящее время удалось установить личность погибшей, ею оказалась жительница Петербурга Елена И. 1967 года рождения. 

    Труп направлен в морг для выяснения точной причины смерти. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #труп
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