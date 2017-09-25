Труп женщины нашли на перекрестке под Петербургом
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Санкт-Петербург, 25 сентября. Труп женщины нашли на перекрестке Курортной и Пляжной улиц под Петербургом.
По информации Федерального агентства новостей, в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке Курортной и Пляжной улиц найден труп неизвестной женщины.
На место прибыли экстренные службы, которые нашли тело женщины.
В настоящее время удалось установить личность погибшей, ею оказалась жительница Петербурга Елена И. 1967 года рождения.
Труп направлен в морг для выяснения точной причины смерти.