Труп женщины нашли на перекрестке под Петербургом

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Труп женщины нашли на перекрестке Курортной и Пляжной улиц под Петербургом.

По информации Федерального агентства новостей, в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке Курортной и Пляжной улиц найден труп неизвестной женщины.

На место прибыли экстренные службы, которые нашли тело женщины.

В настоящее время удалось установить личность погибшей, ею оказалась жительница Петербурга Елена И. 1967 года рождения.

Труп направлен в морг для выяснения точной причины смерти.