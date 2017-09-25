Два безработных украинца забили насмерть жителя Ленобласти

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Два гражданина Украины подозреваются в избиении до смерти жителя Ленобласти. Труп мужчины с многочисленными ссадинами головы был обнаружен в его квартире на Шоссе Лаврики 20 сентября.

Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала двух безработных граждан Украины. Приезжие были изобличены в том, что 20 сентября они вместе со своей жертвой распивали спиртное у него дома. Внезапно между ними вспыхнула ссора, в ходе которой они жестоко избили своего собутыльника, а после скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оба злоумышленника задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.