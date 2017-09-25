Петербургский метрополитен оснастит еще три станции интеллектуальной системой видеонаблюдения

В Избранное

Санкт-Петербург, 25 сентября. ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения постановления правительства №410 от 5 апреля 2017 оснастит еще три станции системой интеллектуального видеонаблюдения с детектором обнаружения оставленных предметов.

Как стало известно ФАН, в связи с усилением антитеррористической безопасности будут установлены не только новые видеокамеры, но и последняя новейшая программа для ЭВМ. Системы позволят распознавать лица всех пассажиров, входящих в метрополитен, а также сразу определять бесхозные предметы без визуального осмотра станций и вестибюлей.

В ближайшее время такие системы появятся на трех станциях – «Лесная», «Петроградская» и «Горьковская». Все они будут подключены к комплексной автоматизированной системе информационной поддержки антитеррористической защищенности метрополитена для обеспечения связи с ситуационным центром петербургского метрополитена. Оснащение трех станций обойдется предприятию в сумму более 140 миллионов рублей.

Подобная система уже существует на 23 станциях метрополитена Петербурга.