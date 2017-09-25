Труп женщины в спущенных трусах и с ранами на лбу нашли в лесу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Труп неизвестной женщины в спущенных трусах нашли в лесу в Ленинградской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшую субботу в 15.30 в полицию поступило сообщение от Ларисы Д. 1978 года рождения о том, что 23 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области в лесополосе в 20 метрах от дома найден труп женщины.

На погибшей были черные лосины, носки, полуботинки и дубленка, трусы спущены до бедра. На лбу женщины были ссадины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.