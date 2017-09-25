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Житель Ленобласти после погони задержал убийцу своей матери, устроив ДТП
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    Житель Ленобласти после погони задержал убийцу своей матери, устроив ДТП

    9:27  25 Сентября 2017
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    Житель Ленобласти после погони задержал убийцу своей матери, устроив ДТП

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Житель Ленинградской области смог задержать преступника, задушившего его мать, устроив ДТП. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах Ленинградской области, 23 сентября пенсионерка 1957 года рождения на Hyundai Creta выехала в район деревни Черемыкино Ломоносовского района с целью собрать грибы. Позже она перестала отвечать на звонки.

    Около 18.00 муж 1959 года рождения и сын 1981 года рождения выехали на поиски пенсионерки. Молодой человек, управляя своим Mercedes-Benz, увидел автомобиль матери под управлением неизвестного мужчины азиатской внешности.

    Он начал его преследование и задержал мужчину на регулируемом перекрестке Ропшинского шоссе. При этом Hyundai Creta столкнулся с шестью машинами. В багажнике автомобиля был найден труп задушенной владелицы машины.

    Полиция продолжает устанавливать детали инцидента. 

    Житель Ленобласти после погони задержал убийцу своей матери, устроив ДТП

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    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #убийство #полиция #погоня
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