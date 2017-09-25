Житель Ленобласти после погони задержал убийцу своей матери, устроив ДТП

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Житель Ленинградской области смог задержать преступника, задушившего его мать, устроив ДТП. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах Ленинградской области, 23 сентября пенсионерка 1957 года рождения на Hyundai Creta выехала в район деревни Черемыкино Ломоносовского района с целью собрать грибы. Позже она перестала отвечать на звонки.

Около 18.00 муж 1959 года рождения и сын 1981 года рождения выехали на поиски пенсионерки. Молодой человек, управляя своим Mercedes-Benz, увидел автомобиль матери под управлением неизвестного мужчины азиатской внешности.

Он начал его преследование и задержал мужчину на регулируемом перекрестке Ропшинского шоссе. При этом Hyundai Creta столкнулся с шестью машинами. В багажнике автомобиля был найден труп задушенной владелицы машины.

Полиция продолжает устанавливать детали инцидента.