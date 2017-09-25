Смольный смог взыскать с «Метростроя» только 106 тыс. рублей вместо 146 млн

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Правительство Петербурга смогло взыскать с «Метростроя» только 106 тыс. рублей вместо 146 млн рублей.

Таким образом, Арбитраж только частично удовлетворил иск, поданный комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в рамках спора о работах по контракту на инженерную подготовку земли для продолжения Красносельско-Калининской линии метро.

Территорию Красносельско-Калининской линии от будущей станции «Казанская» до «Обводного канала-2» с депо «Красносельское», а также от «Казанской» до «Путиловской» Метрострой» по заказу КРТИ готовил в 2015–2016 годах. На основании подписанных обеими сторонами актов приема компания 269 млн рублей. Однако после проверки, проведенной дирекцией транспортного строительства, выяснилось, что «Метрострой» не выполнил работы на 146 млн рублей, после этого КРТИ решил взыскать эти деньги через суд.

Но проведенная строительно-техническия экспертиза показала, что «Метрострой» должен Смольному только 106 тыс. рублей за светофоры, которые должны были быть установлены на линии метро.