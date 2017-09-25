Женщина жестоко избила и зарезала сожителя в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 сентября. В Петербурге была задержана женщина, которую подозревают в убийстве своего сожителя, которого в прошлую пятницу обнаружили в своей квартире с травмами головы и резаными ранами.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, задержанная женщина — сожительница убитого — была изобличена в том, что в четверг в ходе внезапной ссоры нанесла своему мужчине многочисленные травмы и нанесла несколько ударов ножом, после чего скрылась с места происшествия. Убийство произошло поздним вечером в четверг.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, предполагаемая убийца задержана.