Мужчина нашел человеческие кости в лесу в Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 25 сентября. Житель Ленинградской области нашел в лесу фрагменты человеческих костей.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 18.40 в полицию поступило сообщение от Ивана Р. 1983 года рождения о том, что 24 сентября в лесном массиве во Всеволожском районе Ленинградской области он обнаружил человеческие кости.

Мужчина сообщил, что сфотографировал жуткую находку, но показать место не может.

Выясняются все обстоятельства случившегося.