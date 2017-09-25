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Мужчина нашел человеческие кости в лесу в Ленобласти
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    Мужчина нашел человеческие кости в лесу в Ленобласти

    9:05  25 Сентября 2017
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    Мужчина нашел человеческие кости в лесу в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Житель Ленинградской области нашел в лесу фрагменты человеческих костей. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 18.40 в полицию поступило сообщение от Ивана Р. 1983 года рождения о том, что 24 сентября в лесном массиве во Всеволожском районе Ленинградской области он обнаружил человеческие кости. 

    Мужчина нашел человеческие кости в лесу в Ленобласти

    Мужчина сообщил, что сфотографировал жуткую находку, но показать место не может. 

    Выясняются все обстоятельства случившегося. 

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    Автор: Дана Балан
    #ленобласть #петербург #лес #кости
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