Труп мужчины с разбитым носом нашли за гаражами в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 сентября. В воскресенье на севере Петербурга был обнаружен труп молодого мужчины.

Тело было обнаружено между гаражами, возле старого пешеходного перехода около пересечения Суздальского проспекта и Проспекта художников. Вокруг носа у погибшего остались следы крови.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибший 1998 года рождения был опознан полицией. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели 19-летнего молодого человека.