Маленький ребенок пострадал в ДТП на проспекте Ветеранов в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Маленький ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ветеранов в Петербурге.

По словам очевидцев происшествия, ДТП произошло в минувшее воскресенье около дома, расположенного на проспекте Ветеранов.

По имеющимся данным, водитель Daewoo Matiz потерял управление над транспортным средством и протаранил Chevrolet Niva. В салоне Daewoo находились двое взрослых и ребенок. Последнего госпитализировали в медицинское учреждение.

На место прибыли экстренные службы города, в настоящее время выясняются все детали и причины аварии.