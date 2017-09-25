Движение на площади Восстания в Петербурге ограничат с конца сентября

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Санкт-Петербург, 25 сентября. В центре Петербурга движение автомобилистов будет ограничено из-за ремонтных работ.

Как сообщается на официальном сайте администрации города, движение на площади Восстания ограничат из-за ремонтных работ с 29 сентября.

Также автомобилисты не смогут проехать от Лиговского проспекта до Гончарной улицы. Будет закрыт и участок от площади Восстания до Полтавской улицы.

Ранее сообщалось, что движение по Малоохтинскому мосту в Петербурге ограничат из-за ремонта. Ограничения будут введены поздним вечером 29 сентября и будут действовать до 24 часов 30 сентября.