Стало известно, какая погода ждет жителей Петербурга на предстоящей неделе

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 17 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник жителей города ожидает плюс 8 градусов. Во вторник и в среду жителей Петербурга днем ждет 15 градусов тепла, ночью воздух будет охлаждаться до плюс 8-9 градусов. С четверга по воскресенье ждет тепло в районе 12-13 градусов. В выходные ночью похолодает до плюс -6-7 градусов.

Всю неделю жителей города ожидает переменная облачность, без осадков.