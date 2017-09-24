Власти Петербурга ищут подрядчика для реставрации памятника Кирову

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Санкт-Петербург, 24 сентября. Власти Санкт-Петербурга ищут подрядную организацию для проведения работ по реставрации памятника государственному деятелю Сергею Кирову в Кировском районе Северной столицы. Соответствующая информация размещена на сайте государственного музея скульптуры в Петербурге.

Отмечается, что на первом этапе подрядчику предстоит оценить техническое состояние памятника. Заявки принимаются до 12.00 29-го сентября 2017-го года.

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