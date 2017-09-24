В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается туман

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Санкт-Петербург, 24 сентября. В понедельник, 25 сентября, в Петербурге ожидается туман. Об этом сообщили в воскресенье представители ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем составит 15–17 градусов тепла.

«Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточных направлений 2–6 метров в секунду», — указано в заявлении городского управления МЧС РФ.

Напомним, ранее британские специалисты рассказали о том, что грядущий зимний сезон станет самым холодным за последние 100 лет.