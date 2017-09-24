СК РФ проверит коллекторов, приславших должнице фото с «похорон» внучки

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Санкт-Петербург, 24 сентября. Центральный аппарат СК Российской Федерации проверит информацию о том, что коллекторы сымитировали похороны внучки должницы в Петербурге. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как передает Газета.Ru, пожилая женщина должна была выплатить микрофинансовой организации около 40 тысяч рублей пени. В результате коллекторы известили ее о смерти ребенка, а также прислали родственникам фото похоронного венка.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ростовской области коллекторы присылали сообщения с угрозами сотрудникам детского сада.