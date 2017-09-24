Сломанные светофоры парализовали движение у станции метро «Пионерская» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 сентября. Водители и пешеходы не могут поделить дорогу возле станции метрополитена «Пионерская» в Петербурге из-за неисправных светофоров.

По словам очевидцев, причиной хаоса на дорогах стали сломанные светофоры, которые не работают на перекрестке проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта в воскресенье, 24 сентября.

На тот момент сотрудников ДПС на месте не наблюдалось, уточнили очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на данном участке составляла примерно 20 километров в час.