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Санкт-Петербург, 24 сентября. Две иномарки столкнулись в Колпино, оба водителя погибли на месте. Авария произошла в 06.43 по мск.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, по неизвестной причине водитель автомобиля марки Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

На место происшествия прибыла спецмашина и пятеро спасателей. Однако оба водителя к тому времени уже скончались. По словам пользователей социальных сетей, водитель-лихач, находящийся в салоне Opel, не был пристегнут. По факту аварии проводится проверка.