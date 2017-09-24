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Происшествия
Петербуржца увезли из Мариинского театра с травмой головы
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    Петербуржца увезли из Мариинского театра с травмой головы

    12:14  24 Сентября 2017
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    Петербуржца увезли из Мариинского театра с травмой головы

    Санкт-Петербург, 24 сентября. Житель Северной столицы был госпитализирован из Мариинского театра. По предварительным данным, у мужчины сотрясение головного мозга.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Петербуржец, находясь в театре оперы и балета в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ударился головой о бетонную балку. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, сообщают «Невские новости».

    По предварительным данным, у 55-летнего мужчины медики зафиксировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб темени. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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    Автор: Алексей Громов
    #санкт-петербург #мариинский театр
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