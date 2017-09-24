Угонщик с трупом в багажнике попал в ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 сентября. Относительно мелкое ДТП в Петербурге привело к обнаружению жертвы кровавого убийства — в багажнике превысившего скорость водителя Hyundai Creta обнаружился окровавленный труп и лопата. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции немедленно схватили водителя — уроженца одной из стран Средней Азии.

Полицию на место происшествия вызвал водитель автомобиля Ford, в который врезался чрезмерно спешивший угонщик. Участники ДТП не пострадали — а вот о свободе угонщику на Hyundai придется, вероятнее всего, забыть надолго.

Водитель Ford рассказал изданию «Подмосковье 360°», что у обнаруженного в багажнике трупа было обезображено лицо. Вероятнее всего, это женщина. Труп не был сходу опознан, сейчас полиция выясняет, чье тело было обнаружено в угнанной машине.