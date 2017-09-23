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Санкт-Петербург приступил к тестовому производству инсулина
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    Санкт-Петербург приступил к тестовому производству инсулина

    22:49  23 Сентября 2017
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    Санкт-Петербург приступил к тестовому производству инсулина

    Санкт-Петербург, 23 сентября. В Санкт-Петербурге запустили первую очередь производства фармацевтических препаратов, среди которых есть и инсулин. Торжественная церемония запуска линии прошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

    Производственная линия была открыта на фармацевтическом предприятии «Герофарм». Как сообщается, 90% процессов на предприятии являются полностью автоматизированными и используют инновационные технологические решения.

    Запуск второй очереди должен состояться в четвертом квартале следующего года. Готовый лекарственный продукт будет производиться на заводе «Герофарм», расположенном в Оболенске.

    Кроме инсулина, производство в Пушкинском районе будет производить лекарства, необходимые при офтальмологических и неврологических заболеваниях.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #петербург #фармацевтическая промышленность #инсулин
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