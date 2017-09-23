Евгений Плющенко рассказал, когда фигуристка Сотникова выйдет на лед

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Москва, 23 сентября. Бывший российский фигурист, действующий тренер Евгений Плющенко заявил, что Аделина Сотникова не нуждается в операции и приступила в тренировкам.

Аделина Сотникова прошла медицинское обследование в Италии и залечивает полученную ранее травму. Об этом рассказал тренер Евгений Плющенко. Он также сообщил, что спортсменка пока не выходила на лед – она ходит на ОФП и «сушится». Экс-фигурист добавил, что вопрос о начале тренировок пока не поднимался – сначала нужно залечить травму, а потом выходить на лед.