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Евгений Плющенко рассказал, когда фигуристка Сотникова выйдет на лед
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    Евгений Плющенко рассказал, когда фигуристка Сотникова выйдет на лед

    17:57  23 Сентября 2017
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    Евгений Плющенко рассказал, когда фигуристка Сотникова выйдет на лед

    Москва, 23 сентября. Бывший российский фигурист, действующий тренер Евгений Плющенко заявил, что Аделина Сотникова не нуждается в операции и приступила в тренировкам.

    Аделина Сотникова прошла медицинское обследование в Италии и залечивает полученную ранее травму. Об этом рассказал тренер Евгений Плющенко. Он также сообщил, что спортсменка пока не выходила на лед – она ходит на ОФП и «сушится». Экс-фигурист добавил, что вопрос о начале тренировок пока не поднимался – сначала нужно залечить травму, а потом выходить на лед.

    «Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в Санкт-Петербурге, пока готовимся к нему, все идет нормально, у нее есть азарт и задор, Аделина готова работать», — сказал тренер.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #аделина сотникова #фигурное катание
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