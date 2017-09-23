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Новогодние украшения обновят в Петербурге впервые за 12 лет
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    Новогодние украшения обновят в Петербурге впервые за 12 лет

    14:26  23 Сентября 2017
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    Новогодние украшения обновят в Петербурге впервые за 12 лет

    Санкт-Петербург, 23 сентября. Правительство Петербурга заменит новогодние украшения для мостов в Северной столице. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте государственных закупок. 

    Сообщается, что тендер на изготовление новогодних украшений объявил комитет по печати Петербурга. Работы по готовым эскизам оценили в 53,3 миллиона рублей.

    Новогодние украшения обновят в Петербурге впервые за 12 лет

    Отмечается, что результаты конкурса будут оглашены 2 октября, а сделать украшения нужно до 15 ноября текущего года. 

    По имеющимся данным, к новому году впервые за долгие годы украсят Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Первый Инженерный, Первый Садовый, Пантелеймоновский, а также Нижний Лебяжий мосты. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #мосты
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