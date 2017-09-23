Новогодние украшения обновят в Петербурге впервые за 12 лет

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Санкт-Петербург, 23 сентября. Правительство Петербурга заменит новогодние украшения для мостов в Северной столице. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте государственных закупок.

Сообщается, что тендер на изготовление новогодних украшений объявил комитет по печати Петербурга. Работы по готовым эскизам оценили в 53,3 миллиона рублей.

Отмечается, что результаты конкурса будут оглашены 2 октября, а сделать украшения нужно до 15 ноября текущего года.

По имеющимся данным, к новому году впервые за долгие годы украсят Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Первый Инженерный, Первый Садовый, Пантелеймоновский, а также Нижний Лебяжий мосты.