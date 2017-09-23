Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Северной Корее

В Избранное

Пхеньян, 23 сентября. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в Северной Корее. Об этом передает агентство Yonhap News Agency.

Как отмечают в китайском сейсмологическом центре, эпицентр землетрясения находился на глубине около нуля километров.

(LEAD) 3.4-magnitude quake detected in N. Korea: report https://t.co/LEDEcdp0WF — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 23, 2017

Параллельно южнокорейское метеорологическое агентство сообщило о землетрясении магнитудой 3,0 в районе северокорейского уезда Кильджу, расположенного возле ядерного полигона.

Отмечается, что это не связано с ядерными испытаниями.