Похитительницу двухлетнего ребенка приговорили к семи годам тюрьмы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 сентября. 45-летняя Наталья Федорова приговорена к лишению свободы на семь лет и три месяца за похищение двухлетнего ребенка, передает корреспондент Федерального агенства новостей из Петродворцового районного суда Петербурга.

45-летняя Федорова, которая обвинялась в похищении ребенка, Петродворцовым районным судом приговорена к 7 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Такой вердикт вынесла судья Маргарита Терехова.

В феврале этого года она похитила двухлетнего малыша, когда он находился в коляске. В тот момент его мать ненадолго отлучилась.

В районе был введен план «Перехват», и через несколько часов похитительницу в нетрезвом виде задержали в Кировском районе города. По факту киднепинга было возбуждено уголовное дело.

К своим 45-ти годам Федорова уже имела 14 судимостей. Выслушивать приговор ее привели полностью укрытую куртками. Из-под них она кричала то ли в адрес суда, то ли журналистам о том, что «все вруны». Но к подобным ее выходкам в суде уже привыкли. Федорова постоянно приковывает внимание своими неадекватными поступками.