Оранжевый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за заморозков

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Санкт-Петербург, 22 сентября. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Петербурге и Ленобласти в ночь с 22 на 23 сентября.

Не исключено, что в субботу возникнет вероятность стихийных бедствий в регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о резком ухудшении погоды в Петербурге. Жителей города предупредили, что температура воздуха может упасть до отрицательных значений.

Однако в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии утверждается, что на выходных в Петербурге сохранится преимущественно теплая погода. Однако 24 сентября в Ленобласти ожидаются первые заморозки.