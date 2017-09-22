Сейф с золотом похитили из особняка полпредства СЗФО в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 22 сентября. Неизвестные преступники минувшей ночью украли сейф с золотом из здания аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе украли сейф.

По данным источника в правоохранительных органах, сейф вытащили через окно второго этажа особняка на Петровской набережной через окно второго этажа. Пропажа вскрылась сегодня утром.

По предварительным данным, в сейфе находились документы, а также почти 60 личных золотых украшений одной из из высокопоставленных сотрудниц ведомства. Собеседник агентства «Интерфакс» уточнил, что сотрудники ведомства могут использовать служебный сейф для хранения своих личных вещей: «это не возбраняется».

Все обстоятельства происшествия уточняются.

